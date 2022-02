” Cendrillon ” adaptation de Joël Pommerat Foyer Mas Saint Pierre,601 avenue Louis Vissac Arles Catégories d’évènement: Arles

La version de Joël Pommerat allie à merveille modernité et caractéristiques classiques du conte : la très jeune fille culpabilisante, les soeurs fainéantes et accros à leur portable, la belle-mère obsédée par la jeunesse, le père craignant la solitude.

