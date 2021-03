GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt CENDRES DE MARBELLA et GARDIEN DU TEMPLE Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

du mardi 30 mars au mercredi 31 mars à Ferme de Bel Ebat

Récit en diptyque d’une trajectoire au ras du bitume, celle d’un petit gars qui voudrait bien s’extirper de sa banlieue… Ziz est un jeune homme intelligent, travailleur et ambitieux. Le problème, c’est que son milieu professionnel, c’est la dope. Et les caïds qui tiennent son quartier ne sont pas forcément du genre à encourager l’innovation, et encore moins l’indépendance. Quelques années plus tard, les choses ont bien changées : le cannabis a été légalisé. Pour continuer son chemin, Ziz va devoir se réinventer… Pascal Antonini adapte et met en scène cette double fresque noire et contemporaine coup de poing d’Hervé Mestron, Cendres de Marbella et sa suite, Gardien du Temple, Prix Hors Concours des lycéens 2018 et Prix Place aux Nouvelles 2018, écrits dans une langue aussi incorrecte que truculente et portés par le comédien Nicolas Zaaboub-Charrier. Spectacle précédé de la restitution du stage « reprendre confiance par le théâtre » En collaboration avec le Phare Jeunesse de Guyancourt. Spectacle au Phare Jeunesse de Guyancourt (10 Place Pierre Bérégovoy) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Théâtre / Création (+ encas) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

2021-03-30T20:30:00 2021-03-30T22:30:00;2021-03-31T20:30:00 2021-03-31T22:30:00

