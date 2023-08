Journées européennes du patrimoine – Visites de la commanderie de Cenan Cenan Saint-Pompain, 16 septembre 2023, Saint-Pompain.

Saint-Pompain,Deux-Sèvres

Visite exceptionnelle de la commanderie templière de Cenan (XIIe siècle) en compagnie des propriétaires du lieu. Ce monument a été sélectionné lors du Loto du patrimoine 2020 de la Mission Bern. Ouvert gratuitement samedi et dimanche de 10h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Cenan

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An exceptional visit to the 12th-century Templar commandery at Cenan, accompanied by the owners. This monument was selected for the Mission Bern’s Loto du Patrimoine 2020. Free admission Saturday and Sunday, 10 a.m. to 6 p.m.

Una visita excepcional a la encomienda templaria de Cenan, del siglo XII, en compañía de los propietarios del lugar. Este monumento fue seleccionado en el marco de la Lotería del Patrimonio 2020 de la Misión de Berna. Abierto gratuitamente el sábado y el domingo de 10:00 a 18:00.

Außergewöhnliche Besichtigung der Templer-Komturei von Cenan (12. Jahrhundert) in Begleitung der Besitzer des Ortes. Dieses Denkmal wurde beim Loto du patrimoine 2020 der Mission Bern ausgewählt. Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr kostenlos geöffnet.

