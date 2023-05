NETTOYAGE BENEVOLE PETIT PATRIMOINE, 17 juin 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Nettoyage bénévole de lavoir fontaine ou autre petit patrimoine de Cénac et St Julien suivi d’un pique nique commun

Renseignements 06 78 34 63 61.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Voluntary cleaning of wash-house fountain or other small heritage of Cénac and St Julien followed by a common picnic

Information 06 78 34 63 61

Limpieza voluntaria del lavadero, fuente u otro pequeño patrimonio de Cénac y St Julien seguida de un picnic común

Información 06 78 34 63 61

Freiwillige Reinigung von Waschhäusern, Brunnen oder anderen kleinen Kulturgütern in Cénac und St Julien mit anschließendem gemeinsamen Picknick

Informationen 06 78 34 63 61

Mise à jour le 2023-05-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne