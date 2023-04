Marché de Cénac, 4 avril 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Marché traditionnel hebdomadaire. Vos producteur vous y attendent pour profiter de produits frais, locaux et de saison. de 8h30 à 12h30.

2023-04-04 à ; fin : 2023-04-04 23:00:00. .

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Traditional weekly market. Your producers are waiting for you to enjoy fresh, local and seasonal products. from 8:30 am to 12:30 pm

Mercado semanal tradicional. Sus productores le esperan para disfrutar de productos frescos, locales y de temporada. De 8.30 a 12.30 h

Traditioneller Wochenmarkt. Ihre Produzenten erwarten Sie dort, um von frischen, lokalen und saisonalen Produkten zu profitieren. von 8:30 bis 12:30 Uhr

Mise à jour le 2023-03-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne