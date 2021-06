Nice Musée d'Archéologie de Nice - site de Cimiez Alpes-Maritimes, Nice Cemenelum fait sa comédie : visite du site archéologique au fil de danses et de musiques antiques Musée d’Archéologie de Nice – site de Cimiez Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Laissez-vous porter par les vents d’Éole et le rythme de marche des guerriers de Mars dans un voyage à travers le temps. Rencontrez Jupiter, Vénus et bien d’autres personnages hauts en couleur. Un ligure, bien de chez nous, vous racontera l’arrivée des romains dans la région et vous aurez même droit à une visite VIP des thermes du Nord par un esclave très professionnel… Venez découvrir, ou redécouvrir, l’histoire et le site romain de Cemenelum sous une approche artistique, chorégraphique et humoristique par l’artiste Ghislaine Caccia. Musée d’Archéologie de Nice – site de Cimiez 160, avenue des arènes de Cimiez 06000 nice Nice Alpes-Maritimes

