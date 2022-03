CEM on Fest Le Havre, 25 mars 2022, Le Havre.

CEM on Fest Le Havre

2022-03-25 – 2022-03-27

Le Havre Seine-Maritime

Le CEM fait son festival ! Les 25, 26 et 27 mars, le Pôle de Musiques Actuelles du Havre résonnera de la plus belle façon qui soit : la musique “live” dans le cadre du CEM on Fest (COF).

De la musique pour toutes et tous

Le CEM on Fest, ce sont trois jours de musique gratuite, pour toutes et tous. Une programmation qui a tenté de s’équilibrer autour de plusieurs valeurs : redonner aux artistes programmés en 2020 et qui avaient subi l’annulation de cet événement, la possibilité de nous réjouir par leur musique ; inclure de nouvelles références. L’équipe de programmation du CEM s’est évertuée à favoriser la musique locale mais aussi la découverte nationale et internationale. L’Angleterre sera avec nous sur ce coup, avec Murman et Sha La La’s, comme le symbole plein d’espoir d’une frontière océanique, de nouveau franchissable. Un petit pas pour l’humain, un grand pas pour l’humanité ! Ne nous privons pas d’être grandiloquents, joyeux, optimistes ; ne nous privons pas de reprendre le chemin des salles de spectacle.

Le CEM on Fest vous attend qui que vous soyez, radieux, les oreilles, les yeux et le cœur grand ouverts. Que la musique soit !

Programmation :

– Vendredi 25 mars à partir de 19h.

Ateliers CEm / Blue Peony / Murman / Electric Shutdown / The Sha La La’s / The archer / Emmanuel Emo

– Samedi 26 mars, concerts à partir de 18h.

Atelier musical interactif pour les enfants à 15h, 16h et 17h : moment musical à partager en famille pendant lequel nous allons jouer et chanter ! Découverte de la salle dédiée à l’éveil musical dans la partie école du CEM. Présentation et exploration de différents instruments. Collectif, ludique et participatif.

Sur inscription (nombre de places milité) en adressant un courriel à communication@le-cem.com ou par téléphone au 02.35.48.48.80

Ateliers du CEM / Bare Hands/ Norman Would / Isa Ninja / Manhattan sur Mer / Mickle Muckle / Principales of Joy.

– Dimanche 27 mars, deux séances : 15h et 16h30.

“Our history”, concert des équipes du CEM.

Tous ces événements sont gratuits, ouverts à toutes et à tous dans la limite des places disponibles.

