CEM on Fest #5 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 20 mars 2024.

CEM on Fest #5 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Du 20 au 24 mars prochains, Le CEM on Fest sera de retour. Pour cette cinquième édition, Le Pôle de Musiques Actuelles du Havre mettra les petits plats dans les grands pour proposer au public dans sa plus large diversité, de nombreux événements musicaux festifs.

Le CEM on Fest, c’est l’occasion pour le CEM (Centre d’Expressions Musicales), pôle de musiques actuelles aux mille et une facettes, de mettre en exergue la diversité de son travail. École de musique, centre de formation professionnelle, pôle de répétition, salle de concert, espace d’exposition et bar, Le CEM est une structure polyvalente dotée d’une multitude de savoirs.

Enseignement musical dès l’âge de 1 an, accueil de musicien.ne.s amateur.ice.s, semi-pros ou pros, formation, insertion, accompagnement, programmation musicale mais pas que, expositions, action culturelle, pléthores sont les sujets d’intervention du CEM. Le festival est de fait une belle opportunité de balayer le spectre de ce qui est, on le rappelle, l’un des plus gros pôle de musiques actuelles de France.

Programmation

– Mercredi 20 mars Animation jeune public et concerts dans le Tube

– Jeudi 21 mars Concert spécial « rap » dans le Tube

– Vendredi 22 mars » Debout les morts » dans le Tube, un concert jeu avec une reprise imposée (participation de 6 groupes)

– Samedi 23 mars « A History of Rock », concert familial, Dans le Tube thématique « Disco », Soirée boule à facettes jusqu’à 4h

– Dimanche 24 mars Concert des chorales du CEM

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-24

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

