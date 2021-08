Castanet-Tolosan Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, Haute-Garonne CEM Mobilités douces vers les écoles et équipements publics Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Les membres de la CEM Mobilités douces se réuniront le mercredi 29 septembre en salle Ginette FORGUES. L’objectif de la CEM Mobilités douces est d’encourager et développer les mobilités douces afin de faciliter les déplacements vers les écoles et équipements publics. Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T18:30:00 2021-09-29T20:00:00

