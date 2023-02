CELUI QUI TOMBE YOANN BOURGEOIS AUDITORIUM, 22 février 2023, DIJON.

CELUI QUI TOMBE YOANN BOURGEOIS AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’OPERA DE DIJON (1-LR2010149/150/151/152) PRESENTE CE SPECTACLE Celui qui tombe | Yoann Bourgeois Dès 7 ansCréé en 2014, Celui qui tombe n’a pas cessé de tourner… mais aussi de se balancer, de se redresser, de se dérober sous ses interprètes! À quel jeu jouent-ils donc, sur ce plateau de la Méduse – et comment ne pas voir combien ils nous ressemblent? Yoann Bourgeois fait-il du cirque, de la danse, du théâtre? Sous nos yeux, une demi-douzaine d’humains cherche son équilibre sur un plateau mouvant, univers en bois clair de six mètres sur six. Se pencher, tendre la main, s’agripper, s’enlacer: avant de lâcher prise, ils réinventent des gestes qui appartiennent à tous, faisant de ce médusant radeau qui flotte dans les ténèbres un miroir silencieux de notre humanité.Réservation PMR : 0380488282

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Cote-d’Or

Dès 7 ans

Réservation PMR : 0380488282

