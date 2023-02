Celtytud 2023 Salle omnisports Plouezoc'h Plouezoc'h Catégories d’Évènement: Finistère

Plouezoc'h

Celtytud 2023 Salle omnisports, 24 février 2023, Plouezoc'h Plouezoc'h. Celtytud 2023 Route du Nivern Salle omnisports Plouezoc’h Finistere Salle omnisports Route du Nivern

2023-02-24 – 2023-06-30

Salle omnisports Route du Nivern

Plouezoc’h

Finistere Plouezoc’h Le Festival Celtytud revient pour 2 soirées de musique et danse bretonnes : Le vendredi 30 juin à 21h concert de Plantec et en 1ere partie le duo Creignou-Barbier. Entrée 10€

Le samedi 1er juillet à 21h grand fest-noz avec :

Les groupes war-sav et Stourm

Les chanteurs Lirzhin (3 filles) et Le Roux -David

Les Sonneurs Berthou-Philippe

Entrée 7€ Les 2 soirées 15€. Billetterie en ligne sur Helloasso Fest-noz sur plancher (250 m2) pascallegourrier@orange.fr +33 6 73 76 87 32 https://www.facebook.com/celtytud.plouezoch Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Plouezoc'h Adresse Plouezoc'h Finistere Salle omnisports Route du Nivern Ville Plouezoc'h Plouezoc'h lieuville Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc'h Departement Finistere

Plouezoc'h Plouezoc'h Plouezoc'h Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouezoc'h plouezoc'h/

Celtytud 2023 Salle omnisports 2023-02-24 was last modified: by Celtytud 2023 Salle omnisports Plouezoc'h 24 février 2023 finistère Plouezoc'h, Finistère Route du Nivern Salle omnisports Plouezoc'h Finistère Salle omnisports Plouezoc'h

Plouezoc'h Plouezoc'h Finistere