Celtytud 2022 Plouezoc’h, 1 juillet 2022, Plouezoc'h.

Celtytud 2022 Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h

2022-07-01 – 2022-07-01 Salle omnisports Route du Nivern

Plouezoc’h Finistère

Le Festival Celtytud revient pour 2 soirées de musique et danse bretonnes : Vendredi 1er juillet à 20h fest-noz trad’ : nHommage à Patrick Galopin (notre ami sonneur bénévole de l’asso décédé) nAvec 10 couples de sonneurs et 5 couples de chanteurs… nParticipation libre, bénéfices reversés à l’association Leucémie Espoir. Samedi 2 juillet à 21h fest-noz bras avec : n2 groupes War-Sav et Talskan n1 duo très connu de musiciens JM Veillon et N Quemener n1 couple de chanteurs locaux Sandie et Guillaume Fest-noz sur plancher (250 m2)

pascallegourrier@orange.fr +33 6 73 76 87 32 https://www.facebook.com/celtytud.plouezoch

Le Festival Celtytud revient pour 2 soirées de musique et danse bretonnes : Vendredi 1er juillet à 20h fest-noz trad’ : nHommage à Patrick Galopin (notre ami sonneur bénévole de l’asso décédé) nAvec 10 couples de sonneurs et 5 couples de chanteurs… nParticipation libre, bénéfices reversés à l’association Leucémie Espoir. Samedi 2 juillet à 21h fest-noz bras avec : n2 groupes War-Sav et Talskan n1 duo très connu de musiciens JM Veillon et N Quemener n1 couple de chanteurs locaux Sandie et Guillaume Fest-noz sur plancher (250 m2)

Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h

dernière mise à jour : 2022-05-12 par