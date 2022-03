Celtic Tramps Chez Paulette | Pagney-derrière-Barine, 18 mars 2022, Pagney-derrière-Barine.

Celtic Tramps

Chez Paulette | Pagney-derrière-Barine, le vendredi 18 mars à 21:00

▶️ Naviguant entre Lorraine et Irlande, **The Celtic Tramps** manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fédérateur et puissant, le groupe ne laissera personne sur le banc des oubliés. Nées du besoin de s’évader, en partance pour de nouveaux rivages, réunissant leurs savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté, leurs chansons prennent à l’abordage les coins de rues, les ports, les pubs, bars et salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. The Celtic Tramps, une bande de musiciens naufragés, prête à vous faire danser comme on le faisait jadis. ▶️ Ouverture des portes à partir de 20 heures, concert à 21 heures.

8,00 €

Concert de musique celtique

Chez Paulette | Pagney-derrière-Barine 343 Rue Regina Kricq, 54200 Pagney-derrière-Barine Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle



2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T23:00:00