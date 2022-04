Celtic Strings Breite63 | Sarrebruck, 29 avril 2022, Saarbrucken.

Celtic Strings

Breite63 | Sarrebruck, le vendredi 29 avril à 20:00

**Ályth McCormack** est l’une des principales interprètes écossaises de chansons gaéliques et également la chanteuse des “Chieftains”, l’un des groupes de folk irlandais les plus connus au monde. Cette chanteuse folklorique pur-sang présente de magnifiques chansons en gaélique et en anglais et touche le public par sa voix expressive – elle fournit en outre des explications vivantes sur chaque chanson. Elle est soutenue et accompagnée par Niamh O’Brien, une harpiste et chanteuse irlandaise de grande classe.

Entrée 15,00 €

Un concert de la chanteuse Alyth Mc Cormack et l’harpiste Niamh O’Brien dans le cadre des concerts CELTIC STRINGS 2022 au centre culturel BREITE63 à Saarbrücken

Breite63 | Sarrebruck Breite Straße 63, Saarbrücken / Malstatt Saarbrucken Bezirk Mitte Saarbrücken



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T22:00:00