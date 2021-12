Celtic Spirit Of Ireland Mutzig, 13 mars 2022, Mutzig.

Celtic Spirit Of Ireland Mutzig

2022-03-13 17:00:00 – 2022-03-13

Mutzig Bas-Rhin Mutzig

EUR Produc’son organisateur du spectacle, nous informe de la nouvelle date de report et les billets achetés en 2020, ils resteront valables pour cette nouvelle date.

Vous avez acheté des billets et vous souhaitez vous faire rembourser merci d’adresser votre demande à :

Produc’son +33 (0)3 88 68 27 17 11 Rue des Aulnes, 67720, Hoerdt, FRANCE pour en connaître les modalités.

La sensation inoubliable de la danse irlandaise : impressionnante, dynamique et sexy ! Un mélange de spectacle et de danse énergique sur une musique live celtique. THE SPIRIT OF IRELAND est l’œuvre du producteur irlandais Michael Carr et regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Le spectacle présente les meilleurs danseurs irlandais et des musiciens exceptionnels.

Que ce soit dans les sons mélancoliques des cornemuses, les tons mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce oscillation du piano ou les mélodies sauvages du violon irlandais, on entend battre le cœur de l’Irlande avec cette musique. Les danseurs électrisent le public avec leur dynamisme étourdissant et la force rythmique du son de leurs claquettes, et ainsi, tous sont attirés dans le tourbillon séducteur de ce spectacle.

Des costumes colorés et un spectacle de lumière extraordinaire créent une expérience unique. THE SPIRIT OF IRELAND ravi jeunes et moins jeunes, est un régal pour les sens et vous fait voyager à travers le monde. THE SPIRIT OF IRELAND a su garder son charme et est appelé à performer dans les villes du monde entier depuis de nombreuses années. Des millions de spectateurs ont déjà vu ce spectacle. Applaudissements et ovation prouvent que « THE SPIRIT OF IRELAND » est un show d’une extrême qualité. En 2019, la troupe THE SPIRIT OF IRELAND revient pour vous faire vivre un moment unique !

+33 3 88 38 11 61

