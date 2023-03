Celtic Spirit Of Ireland SALLE EUROPA, 26 mars 2023, MONTIGNY LES METZ.

Celtic Spirit Of Ireland SALLE EUROPA. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 34.2 à 34.2 euros.

die unvergessliche Irish Dance Sensation:Rasant, temporeich,pulsierend und sexy! Eine großartige Mischung aus energiegeladener Tanzshow und ursprünglich-keltischer Livemusik.THE SPIRIT OF IRELAND ist die Produktion des erfolgreichen Produzenten Michael Carr. Mit 14 Tänzern und Musikern on Stage. Die live getanzte Show vereint die besten irischen Stepptänzer, herausragende Musiker und erstklassigen Gesang. Die Show ist die Visitenkarte Irlands mit natürlichen und ursprünglichen Elementen, die die Zuschauer seit vielen Jahren weltweit begeistert.Wenn die Tänzer in schwindelerregendem Tempo und der rhythmischen Kraft des klackenden Stepptanz-Geräusches das Publikum elektrisieren, wird jeder in den verführerischen Strudel der Show hineingezogen. Vollendete Körperbeherrschung und synchrone Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist.Außerdem mitreißende Percussion Effekte im Wechsel von Stepptanz und Trommel. Und alles LIVEL’Irish Dance inoubliable Sensation:Rasant, riche en tempo, en circulant et sexy! Un mélange magnifique du show de danse énergique et de la musique en direct originelle-celtique.Le pays d’IRLANDAIS THE SPIRIT OF est la production du producteur couronné de succès Michael Carr. Avec 14 danseurs et musiciens sur scène. Le show dansé en direct unit les meilleurs danseurs piqués irlandais, les musiciens éminents et le chant excellent. Le show est la carte de visite de l’Irlande avec les éléments naturels et originels qui enthousiasment universellement les spectateurs depuis beaucoup d’années.Si les danseurs électrisent le public dans le tempo vertigineux et la force rythmique du bruit de danse piquée klackenden, chacun est traîné dans le tourbillon séduisant du show. Autorité de corps parfaite et perfection de danse synchrone dans une rapidité qui est à peine accessible pour l’oeil humain. En outre, Percussion emportant des effets dans le changement de danse piquée et tambour. Et tout EN DIRECT

SALLE EUROPA MONTIGNY LES METZ 73, RUE PONT À MOUSSON Moselle

