CELTIC SPIRIT OF IRELAND Live Irish Step, Dance, Music&Songs CENTRE CULTUREL ET SPORTIF, 22 mars 2023, FEGERSHEIM.

CELTIC SPIRIT OF IRELAND Live Irish Step, Dance, Music&Songs CENTRE CULTUREL ET SPORTIF. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (2-PLATESV–R-2020-004206/3-2020-0088) presente ce concert VOIR PJ CELTIC SPIRIT OF IRELAND – La sensation inoubliable de la danse irlandaise : rapide, impressionnante, dynamique et sexy ! Un mélange de spectacle et de danse énergique sur une musique live celtique. CELTIC SPIRIT OF IRELAND est l’oeuvre du producteur à succès irlandais : Michael Carr, qui regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Le spectacle en direct présente, ensemble, les meilleurs danseurs irlandais, des musiciens exceptionnels et et d’excellents chanteurs. Le spectacle est la carte de visite de l’Irlande avec des éléments naturels et originaux qui inspirent les téléspectateurs dans le monde entier depuis de nombreuses années. Que ce soit dans les sons mélancoliques des cornemuses, les tons mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce oscillation du piano ou les mélodies sauvages du violon irlandais, on entend battre le coeur de l’Irlande avec la musique. Si les danseurs électrisent le public avec leurs dynamisme étourdissant et la force rythmique du son des claquettes, tout le monde est attiré dans le tourbillon séduisant de ce spectacle. Des costumes colorés et un spectacle de lumière extraordinaire créent une expérience unique. CELTIC SPIRIT OF IRELAND ravi jeunes et moins jeunes, est un régal pour les sens et vous fait voyager à travers le monde. CELTIC SPIRIT OF IRELAND n’a pas perdu son charme, la troupe a été, pendant de nombreuses années, appelé à performer dans les capitales culturelles du monde. Des millions de téléspectateurs ont déjà vu ce spectacle. Les Spectacles sold-out, applaudissements et ovations prouvent que « CELTIC SPIRIT OF IRELAND est au sommet du succès » . La troupe CELTIC SPIRIT OF IRELAND revient pour vous faire vivre un moment unique ! Soyez là! – N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 – Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. – Les appareils photos et caméras sont interdits en salle

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF FEGERSHEIM 17A rue du General de Gaulle Bas-Rhin

– N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets.

– Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33

– Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge.

– Les appareils photos et caméras sont interdits en salle.

