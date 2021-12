Illkirch-Graffenstaden Grande salle de l'Illiade , Illkirch-Grafenstaden Bas-Rhin, Illkirch-Graffenstaden Celtic Spirit of Ireland Grande salle de l’Illiade | Illkirch-Grafenstaden Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Grande salle de l’Illiade | Illkirch-Grafenstaden, le mercredi 9 mars 2022 à 20:30

Ce spectacle alliant danse énergique et musique celtique regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Une carte de visite de l’Irlande qui inspire les spectateurs depuis de nombreuses années. Que ce soit dans les sons mélancoliques des cornemuses, les tons mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce oscillation du piano, les mélodies sauvages du violon, on entend battre le cœur de l’Irlande. Les danseurs électrisent le public avec leur dynamisme étourdissant et la force rythmique des claquettes, tout le monde est attiré dans le tourbillon de ce spectacle.

Plein tarif : 39.00 €

Danses et musiques d’Irlande Grande salle de l’Illiade | Illkirch-Grafenstaden 11 Allée François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:30:00

