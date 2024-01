Celtic Ried’s Pipers Église Saint-Matthieu | Colmar Munster, dimanche 18 février 2024.

Celtic Ried’s Pipers Concert de Cornemuses Dimanche 18 février, 15h00 Église Saint-Matthieu | Colmar Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Un vent d’Écosse souffle sur l’Alsace… « Entendez vous au loin sonner les cornemuses et rugir les tambours » ? Et pour cause ! Le Pipe-Band de Riedisheim, les Celtic Ried’s Pipers viendront insuffler l’esprit des Hautes-Terres écossaises.

Les Celtic Ried’s Pipers invitent en Écosse, au cours d’un voyage musical pour découvrir la musique du pays du XV du Chardon, mais également celle du pays des galettes, la Bretagne ! Rendez-vous pour cette mélodieuse escapade au son de la Grande Cornemuse des Highlands.

L’ensemble des gains réalisés seront distribués entre les deux associations.

Église Saint-Matthieu | Colmar 3 Grand Rue, 68000 Colmar Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 15 95 45 »}]