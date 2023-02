Celtic Legends – Tournée 2023 THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES Catégories d’Évènement: Fourmies

Celtic Legends – Tournée 2023 THEATRE JEAN FERRAT, 21 février 2023, FOURMIES. Celtic Legends – Tournée 2023 THEATRE JEAN FERRAT. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. LE THEATRE JEAN FERRAT DE FOURMIES ET ARA PRODUCTIONS PRESENTENT CE SPECTACLE CELTIC LEGENDS 20TH ANNIVERSARY TOUR 2022Après le succès triomphal de la tournée française au printemps 2019, CELTIC LEGENDS est de retour en 2022 avec un nouveau spectacle à l’occasion de son vingtième anniversaire d’existence. Une nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy. UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE à découvrir en famille et qui conjugue tradition, créativité et modernité ! N° informations PMR : 03 27 39 95 64 Celtic Legends Votre billet est ici THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES 2 Rue Emile Zola Nord LE THEATRE JEAN FERRAT DE FOURMIES ET ARA PRODUCTIONS PRESENTENT CE SPECTACLE CELTIC LEGENDS

