Celtic Legends Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Celtic Legends Nice, 30 mars 2022, Nice. Celtic Legends Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

2022-03-30 – 2022-03-30 Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice Alpes-Maritimes EUR 42 50 Un tout nouveau show 100% live à découvrir en famille et qui conjugue tradition, créativité et modernité ! info@nikaia.fr +33 4 92 29 31 29 https://www.nikaia.fr/ Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Ville Nice lieuville Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Celtic Legends Nice 2022-03-30 was last modified: by Celtic Legends Nice Nice 30 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes