Le Havre Seine-Maritime Le Havre En raison des décisions gouvernementales appelant au confinement, tous les spectacles sont annulés ou reportés jusqu’à nouvel ordre. Spectacle Celtic Legends au Carré des Docks – Le Havre Normandie

Celtic Legends sera de nouveau en tournée en Europe dès le début de l’année 2020 avec un spectacle entièrement remodelé sous la houlette du créatif Sean McCarthy Directeur musical et de Jacintha Sharpe, notre talentueuse chorégraphe.

Les 5 musiciens et 12 danseurs vous présenteront des chorégraphies inédites mais toujours aussi impétueuses soutenues par des rythmes frénétiques puisés dans le répertoire traditionnel.

Cette nouvelle tournée baptisée « Connemara tour » en hommage à cette magnifique région d’Irlande dont la capitale régionale est Galway où fut créé Celtic Legends en 2001, débutera en février en Belgique puis nous aurons le plaisir de revenir sur les terres Helvètes avant d’entamer une tournée de 6 semaines en France.

