Concarneau Finistère Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Émeraude.

Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy. Les billets sont en vente au CAC, et dans les réseaux France Billet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) et Ticketmaster (Leclerc, Cultura). +33 2 98 50 38 59 Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Émeraude.

Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy. Les billets sont en vente au CAC, et dans les réseaux France Billet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) et Ticketmaster (Leclerc, Cultura).

