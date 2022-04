Celtic Legends Aix-en-Provence, 5 mai 2022, Aix-en-Provence.

33 39 Une nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude.



Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.



Les musiciens sont issus du sérail de la musique irlandaise et, à ce titre utilisent uniquement des instruments traditionnels : le frénétique Fiddle soutenu par les rythmes puissants du Bodhran et ceux plus mélodiques de la guitare, la langoureuse Uilleann pipe, le penny whistle ou encore l’accordéon. Le tout est ponctué de chansons relatant l’histoire meurtrie du peuple de l’île d’Emeraude.



Les danseurs s’emparent de la scène avec une frénésie volcanique, envahissant l’espace de leurs chorégraphies fluides mais rigoureuses martelant puissamment le sol avec fougue et une époustouflante synchronisation.



Un tout nouveau show 100% live à découvrir en famille et qui conjugue tradition, créativité et modernité !

Après le succès triomphal de la tournée française au printemps 2019, Celtic Legends est de retour en 2022 avec un nouveau spectacle à l’occasion de son vingtième anniversaire d’existence, au Pasino Grand

