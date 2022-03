Celtic Bears concert gratuit en haut du Signal de St André 69440 Tout en haut du signal alt 934m,Saint-André-la-Côté (69)

Dimanche 3 juillet 2022, 15h00, Concert acoustique de Celtic Bears. Venez faire le plein de bon air, Tout en haut du signal de Saint André Là Cote 69440, dans les monts du lyonnais. Prévoir une petite ascension de 15 minutes à pieds. Parking assuré en bas du signal. Gratuit, ouvert à tous. Vous pouvez apporter votre gouter… *source : événement [Celtic Bears concert gratuit en haut du Signal de St André 69440](https://agendatrad.org/e/35966) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T17:00:00

