Vide grenier des pitchouns Celony Aix-en-Provence, 10 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le vide-grenier des Pitchouns fait son retour à Célony ! Cette deuxième édition, organisée par « La Voie de Célony » aura lieu sur le parking de La Croix de Celony..

2023-09-10 07:30:00 fin : 2023-09-10 13:00:00. .

Celony Parking de La Croix de Celony

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pitchouns garage sale returns to Célony! This second edition, organized by « La Voie de Célony », will take place in the La Croix de Celony parking lot.

¡Vuelve a Célony la venta de garaje de Pitchouns! Esta segunda edición, organizada por « La Voie de Célony », tendrá lugar en el aparcamiento de La Croix de Celony.

Der Flohmarkt der Pitchouns kehrt nach Celony zurück! Diese zweite Ausgabe, die von « La Voie de Célony » organisiert wird, findet auf dem Parkplatz von La Croix de Celony statt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence