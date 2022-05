Cellules – kilomètres et ce qui nous manque Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le samedi 2 juillet à Roubaix

Cellules – Kilomètres et ce qui nous manque ——————————————- ### Compagnie de l’Oiseau-Mouche Conception Scheherazade Zambrano – Artiste complique de l’Oiseau-Mouche Création 2 juillet 2022 à Roubaix. Équipe de création Avec Scheherazade Zambrano, Maire-Claire Alpérine, Myriam Baïche, Jérôme Chaudière, Dolorès Dallaire, Kévin Lefebvre, Ryan Matondo, Lucie Santos et 8 amateur·ice·s Conception Scheherazade Zambrano Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche Avec le soutien de la DRAC dans le cadre du dispositif ” Un.e artiste, un territoire”. — Comment appréhende-t-on l’espace public ? Quelle(s) trace(s) l’espace public laisse-t-il dans nos corps ? Comment le corps peut-il transmettre nos affects pour un lieu ? La peau peut-elle archiver, de génération en génération, l’attachement qui nous lie à un territoire ? Dans ce projet de création in situ, Scheherazade Zambrano, ira à la recherche de gestes, d’expressions qui constituent nos patrimoines corporels et urbains. Accompagnée d’interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche et d’amateur·ice·s roubaisien·ne·s, ils·elles offriront un tableau dansé, tel un patrimoine vivant, de la ville de Roubaix.

Gratuit

