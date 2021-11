Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Cellule Masters avec Vincent Sereks Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le mercredi 15 décembre à 14:00

Les Cellules d’Absalon sont des constructions architecturales géométriques, à l’échelle un et d’un blanc immaculé, que l’artiste avait conçues spécifiquement pour quelques grandes villes et les habiter lors de ses déplacements à travers le monde. Six d’entre-elles sont présentées dans la nef du musée. En 2h30 chrono, les huit Cellules Masters devront, en s’inspirant des Cellules d’Absalon, concevoir et réaliser une construction en Lego®. Pour réaliser ce défi, ils seront accompagnés par Vincent Sereks. Sur inscription, auprès de Thibault Mahieux

5€

Un Atelier pour les 7/11 ans, conçu en écho à l’exposition « Absalon Absalon » présentée dans la nef du musée. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:30:00

