La représentation est organisée dans le but de récolter des fonds pour l’association Les Blouses Roses. Cette association intervient principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en EHPAD. Tous les dons récoltés lors de cette soirée leur seront reversés. Pièce de théâtre interprétée par la Cie de l’Encre. La pièce : Cellule Grise de Yannick Nedelec. Cette pièce est un thriller psychologique racontant l’histoire d’un homme se retrouvant enfermé dans une cellule de prison avec un codétenu pour le moins drastiquement opposé à lui : tandis que l’un réfléchit, analyse, explique … l’autre est une brute n’existant que par ses instincts et plus primaires et n’écoutant que ses pulsions. Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T22:00:00

