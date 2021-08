Orléans La Maison des Arts et de la Musique Loiret, Orléans “Cellule grise” à la MAM d’Orléans La Maison des Arts et de la Musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

“Cellule grise” à la MAM d’Orléans La Maison des Arts et de la Musique, 4 septembre 2021, Orléans. “Cellule grise” à la MAM d’Orléans

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à La Maison des Arts et de la Musique

Ils sont deux. Deux hommes enfermés dans une même cellule de haute sécurité. Deux êtres que tout oppose. Tandis que l’un réfléchit, analyse, explique, l’autre n’obéit qu’à ses pulsions et n’existe que par ses instincts les plus primaires. De leur face à face résulte donc une guerre sans merci aussi envoûtante qu’insolite, un combat aussi angoissant que fascinant. Une lutte extrême entre deux êtres radicalement différents et pourtant parfois si proches… Un thriller psychologique implacable. Un texte puissant qui surprend et tient en haleine. Un spectacle coup de poing qui bouscule, émeut et interroge nos si nombreuses certitudes.

Tarifs : 5 euros (réduit) et 8 euros

2 hommes que tout oppose enfermés dans une cellule. Un face à face haletant. Un huis-clos singulier, parfois drôle, parfois émouvant, toujours puissant et suprenant. La Maison des Arts et de la Musique 1 cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans Quartier Saint-Marceau Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:15:00;2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Maison des Arts et de la Musique Adresse 1 cours Victor Hugo 45100 Orléans Ville Orléans lieuville La Maison des Arts et de la Musique Orléans