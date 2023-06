Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » Cellier Saint Pierre Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » Cellier Saint Pierre Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » 16 et 17 septembre Cellier Saint Pierre Gratuit. Sans inscription Dans la cour du Cellier Saint-Pierre, venez parcourir « La Cité des Artistes » par l’association La Tête en fête.

Seize artistes vous font découvrir leurs œuvres : peintures, sculptures, créations artisanales. L’occasion de riches échanges dans un cadre prestigieux autour de la cathédrale. Cellier Saint Pierre 1 Place Saint-Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est https://www.facebook.com/lecelliersaintpierretroyes Situé face à la cathédrale, cet ancien cellier des chanoines a été érigé au milieu du XIIIe siècle. C’est un des bâtiments les plus anciens de Troyes. Sa récente rénovation a mis en valeur son architecture imposante et le savoir-faire des artisans d’aujourd’hui. En face de la cathédrale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

