CELLIER D'EPIERRE, DE LA CHARTEUSE DE MEYRIAT A 2022 Cellier d'Epierre 01450 Cerdon

+33 6 85 16 49 03 06 26 19 03 96 Cellier de l’abbaye d’Epierre dépendant de Meyriat. 12° siècle. Plus grand cellier du département. Visites commentées toute la journée. Visite guidée du plus grand Cellier du département de l’Ain construit en 1216 et renfermant un rare plafond suspendu où Philippe de Gaulle s’unit à Henriette de Montalembert en 1947. Animations musicales, expo photos, snack, buvette.

