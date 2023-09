Rencontre et démonstration des métiers du patrimoine avec des Meilleurs Ouvriers de France, Meilleurs Apprentis de France et artisans d’art Cellier de Clairvaux Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Rencontre et démonstration des métiers du patrimoine avec des Meilleurs Ouvriers de France, Meilleurs Apprentis de France et artisans d’art 16 et 17 septembre Cellier de Clairvaux Entrée libre

Pendant deux jours, le cellier accueille, en salle basse, des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) qui ont tous en commun la passion pour le métier qu’ils exercent et l’exigence de maîtrise de leur savoir-faire. Tonnellier, tailleur de pierre, maquettiste d’art vous attendent accompagnés par des Meilleurs Apprentis de France (MAF). Âgés de moins de 24 ans, lauréats d’un concours d’excellence, ils présentent les métiers de peintre, paysagiste, fleuriste,etc.

En salle haute, les artisans d’art œuvrant dans les domaines de la création et de la restauration du patrimoine sont présents pour évoquer avec vous les métiers passionnants de la restauration de tableaux et de céramiques, la peinture sur meuble et objets, etc.

Possession de l'abbaye de Clairvaux, dans l'Aube, ce cellier date du XIIIe siècle. Bel exemple du gothique primitif cistercien, il servait d'entrepôt pour les grains et pour le foin issus des possessions de l'abbaye. Il accueillait au rez-de-chaussée les tonneaux de vin produit par les vignes de Dijon, de Talant et de Fontaine. Il est classé au titre des Monuments historiques depuis 1915.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

