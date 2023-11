SORTIE EN « PLAINE » NATURE : TRACES ET INDICES DES ANIMAUX DE LA FORET Celles-sur-Plaine, 18 novembre 2023, Celles-sur-Plaine.

Celles-sur-Plaine,Vosges

Partez à la recherche des animaux de la forêt grâce aux traces et indices qu’ils laissent sur leur passage. Lieu exact communiqué à la réservation.. Tout public

Samedi 2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 11:30:00. 0 EUR.

Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est



Search for forest animals using the tracks and clues they leave in their wake. Exact location to be announced upon reservation.

Vaya en busca de los animales del bosque gracias a las huellas y pistas que dejan a su paso. El lugar exacto se anunciará al hacer la reserva.

Begeben Sie sich auf die Suche nach den Tieren des Waldes anhand der Spuren und Hinweise, die sie auf ihrem Weg hinterlassen. Genauer Ort wird bei der Buchung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES