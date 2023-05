La semaine du paysage : Balade animée « à la découverte des paysages » Place de Rochereau, 31 mai 2023, Celles-sur-Belle.

La semaine du Paysage

Balade animée « À la découverte des paysages »

Mercredi 31 mai à 14h30

Rdv place de Rochereau à Celles-sur-Belle

Par une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou, le Foyer rural (lecteurs en Celles, club photo) et Croctoo

Distance à parcourir : 6km.

2023-05-31

Place de Rochereau

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Landscape Week

Animated walk « Discovering the landscapes

Wednesday, May 31 at 2:30 pm

Rdv place de Rochereau in Celles-sur-Belle

By a guide-lecturer of the Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou, the Foyer rural (readers in Celles, photo club) and Croctoo

Distance : 6km

Semana del Paisaje

Paseo animado « Descubrir el paisaje »

Miércoles 31 de mayo a las 14.30 h

Punto de encuentro en la plaza de Rochereau de Celles-sur-Belle

A cargo de un guía-conferenciante del Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou, del Foyer rural (lectores de Celles, club de fotografía) y de Croctoo

Distancia a recorrer: 6 km

Die Woche der Landschaft

Animierter Spaziergang « Auf Entdeckungsreise durch die Landschaften »

Mittwoch, 31. Mai um 14.30 Uhr

Treffpunkt: Place de Rochereau in Celles-sur-Belle

Von einer Fremdenführerin des Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou, dem Foyer rural (lecteurs en Celles, Fotoclub) und Croctoo

Zu bewältigende Entfernung: 6km

