Atelier des Curieux – Fabrique à fromages en LSF, pour les personnes sourdes et malentendantes 1 Avenue de Niort, 20 avril 2023, Celles-sur-Belle.

Atelier des curieux – Fabrique à fromages en LSF, pour les personnes sourdes et malentendantes

Atelier bilingue français / LSF

Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les !

Le jeudi 20 avril 2023 à 10h30 avec présence d’une interprète en Langue des signes.

05 49 16 67 16.

1 Avenue de Niort Maison des fromages de chèvre

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Atelier des curieux – Cheese making in LSF, for deaf and hard of hearing people

Bilingual workshop in French / LSF

Discover how goat cheese is made and taste it!

Thursday April 20, 2023 at 10:30 am with the presence of a sign language interpreter.

05 49 16 67 16

Atelier des curieux – Fabricación de queso en LSF, para sordos y personas con dificultades auditivas

Taller bilingüe francés / LSF

¡Descubra cómo se elabora el queso de cabra y pruébelo!

Jueves 20 de abril de 2023 a las 10:30 h con la presencia de un intérprete de lengua de signos.

05 49 16 67 16

Atelier des curieux – Käsefabrik in LSF, für gehörlose und hörgeschädigte Menschen

Zweisprachiges Atelier Französisch / LSF

Entdecken Sie die Herstellung von Ziegenkäse und probieren Sie ihn!

Am Donnerstag, den 20. April 2023 um 10:30 Uhr mit einer Gebärdensprachdolmetscherin.

05 49 16 67 16

