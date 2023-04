Exposition de Alain Hucault et Soiz’l 12 Rue des Halles, 18 avril 2023, Celles-sur-Belle.

Exposition de Alain Hucault et Soiz’l

Du 18 avril au 5 mai à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Exposition visible gratuitement aux horaires d’ouverture de l’Abbaye Royale.

2023-04-18 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

12 Rue des Halles Abbaye royale de Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of Alain Hucault and Soiz’l

From April 18 to May 5 at the Royal Abbey of Celles-sur-Belle

The exhibition can be viewed free of charge during the opening hours of the Royal Abbey

Exposición de Alain Hucault y Soiz’l

Del 18 de abril al 5 de mayo en la Abadía Real de Celles-sur-Belle

La exposición puede visitarse gratuitamente durante el horario de apertura de la Abadía Real

Ausstellung von Alain Hucault und Soiz’l

Vom 18. April bis zum 5. Mai in der Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Abbaye Royale kostenlos zu sehen

