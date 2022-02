Portes Ouvertes Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Portes Ouvertes Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle, 26 mars 2022 15:00, Celles-sur-Belle. Samedi 26 mars, 15h00 Sur place entrée libre lpsda79@gmail.com Portes ouvertes en présence des artistes PORTES OUVERTES – Samedi 26 mars 2022 – 15h -17h Portes-ouvertes tout public (ado adultes enfants) Au Petit Salon des Arts de l’Abbaye Royale de Celles sur Belle (ancienne maison du gardien) Avec les artistes Caroline Cackowski – Peinture Isabelle Grosse – Ecriture http://www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494 Michel André (Croctoo) – Dessin https://croctoo.fr Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres samedi 26 mars – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Adresse 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Ville Celles-sur-Belle lieuville Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles-sur-belle/

Portes Ouvertes Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle 2022-03-26 was last modified: by Portes Ouvertes Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle Abbaye Royale 12 Rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle 26 mars 2022 15:00 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Abbaye Royale 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres