Celles qu’on aime… toujours Pau, 21 mai 2022, Pau.

Celles qu’on aime… toujours Église Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau

2022-05-21 – 2022-05-21 Église Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 12 12 Fanny Moullet entourée du chœur Amaryllis et de musiciens invités propose un programme original et éclectique qui retrace les 30 ans de sa direction.

Au menu des chants traditionnels du répertoire français a cappella, des mélodies espagnoles, des standards de jazz, une pièce d’Adiemus…

Un florilège de chants enlevés et festifs.

Fanny Moullet est cheffe de chœur et enseigne la psychophonie. Le répertoire coloré et épicé pour chœur de femmes l’attire particulièrement ce qui donnera le nom aux deux chorales qu’elle a dirigées : Paprika jusqu’en 2015 et Amaryllis actuellement.

+33 6 29 17 24 75

Amaryllis

Église Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau

