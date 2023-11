BAIN DE NOËL Celles, 10 décembre 2023, Celles.

Celles,Hérault

Bain de Noël au lac du Salagou, plage Mas de Riri le 10 décembre.

Inscription à partir de 10h30

5€ Tombola

Echauffement Collectif par le Globe trotteur

Animation par le Réveil Lodévois

Boissons chaudes

et Surprise !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 12:00:00. EUR.

Celles 34700 Hérault Occitanie



Christmas swim at Lac du Salagou, Mas de Riri beach on December 10.

Registration from 10:30 a.m

5? Raffle

Collective warm-up by Globe trotteur

Entertainment by Réveil Lodévois

Hot drinks

and Surprise!

Baño de Navidad en el lago de Salagou, playa de Mas de Riri, el 10 de diciembre.

Inscripciones a partir de las 10h30

5? Sorteo

Calentamiento colectivo a cargo del Globe trotteur

Animación a cargo de Réveil Lodévois

Bebidas calientes

y ¡Sorpresa!

Weihnachtsbaden am Salagou-See, Strand Mas de Riri am 10. Dezember.

Anmeldung ab 10:30 Uhr

5? Tombola

Kollektives Aufwärmen durch den Globe trotteur

Unterhaltung durch den Réveil Lodévois

Heiße Getränke

und Überraschung!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC