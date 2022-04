Celles et Ceux, exposition de photographies Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Celles et Ceux, exposition de photographies
Galerie Aline et les Argenteurs 2, Grande Rue Ainay-le-Château

2022-07-26 14:30:00 – 2022-09-15 18:00:00

Ainay-le-Château Allier Ainay-le-Château Celles et Ceux; exposition de photographies

Une exposition de 1700 portraits, à partir de photos sur plaque de verre, prises par le photographe Gabriel CHALMET entre 1935 et 1945, en Pays de Tronçais.

Du 16 au 24/07 à Cérilly, du 26/07 au 15/09 à Ainay. aline.argenteurs@orange.fr Galerie Aline et les Argenteurs 2, Grande Rue Ainay-le-Château

