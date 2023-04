Vide-Grenier & Randonnée pédestre La Halle, 1 mai 2023, Celles.

Vide grenier – Promenade proposée par l’association Loisirs & Découverte Buvette et restauration sur place. Réservation avant le 27 Avril.

2023-05-01

La Halle Lieu-dit Le Bourg

Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market – Walk proposed by the association Loisirs & Découverte Refreshments and food on the spot. Reservation before April 27th

Rastro – Paseo propuesto por la asociación Loisirs & Découverte Refrescos y comida in situ. Reserva antes del 27 de abril

Vide grenier – Promenade proposée par l’association Loisirs & Découverte Buvette et restauration sur place. Reservierung vor dem 27. April

