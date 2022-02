Celles d’en dessous Cimetière Miséricorde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Celles d'en dessous Cimetière Miséricorde, 20 mars 2022, Nantes. Rendez-vous au 4 rue de la Pelleterie

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : oui Inscription du 1er au 19 mars 2022 sur www.nantes-tourisme.com ou au 0892 464 044 ou à l'accueil de Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au château des ducs de Bretagne) Rendez-vous au 4 rue de la Pelleterie Déambulation théâtrale. Cinq comédiennes font revivre par leurs voix et leurs corps cinq femmes "remarquables" inhumées au cimetière Miséricorde. Femme politique ou militante, artiste, témoin de l'histoire locale, "illustre inconnue", oubliée… Le projet "Celles d'en dessous" répond au besoin de se connecter avec le passé pour comprendre le présent, de tisser du lien entre les personnes mortes et vivantes. Car les histoires de celles d'en dessous ont beaucoup à nous dire. Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Proposé par la Ville de Nantes

