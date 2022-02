Celle qui ne savait plus rêver Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux Calvados Lou est une petite fille qui agite sa baguette magique Lou est un prince chasseur de biches Lou est un roi insatiable Lou est une reine qui attend Lou est un père devant son poste à cassettes Lou est une grand-mère assise au bord du lit Lou est cette jeune femme de 20 ans qui avale la nuit à grandes gorgées, plonge dans le cœur vibrant de la ville, court avec sa meute, se nourrit de plaisirs éphémères et danse jusqu’au matin…

Elle cherche à retrouver la magie de son enfance, ce goût de paradis qui s’est évanoui, ce jour là, de l’autre côté de la mer…

Tel un puzzle où chaque pièce s'emboîte progressivement, «Celle qui ne savait plus rêver» est une quête sensible qui redonne sa place au rêve et à l'imaginaire.

Elle cherche à retrouver la magie de son enfance, ce goût de paradis qui s’est évanoui, ce jour là, de l’autre côté de la mer…

Tel un puzzle où chaque pièce s'emboîte progressivement, «Celle qui ne savait plus rêver» est une quête sensible qui redonne sa place au rêve et à l'imaginaire.

