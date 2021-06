Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Celle qui marche loin – Roi Zizo( FRA) et Ombres Folles (CAN) Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

#### Dans le cadre de l’évènement Respirez! _Celle qui marche loin_ est un récit épique sur la piste des trappeurs, du Québec à l’Orégon. Une autre vision de la Conquête de l’Ouest: celle des femmes héroïques et d’aventuriers métissés, oubliés par l’Histoire. Cette traversée suit Maria Iowa, dont le couple aux héritages mêlés est témoin de l’éffacement des Premières nations et de la naissance de l’Amérique moderne. Une histoire aussi instructive qu’émouvante. Maude Gareau et Gildwen Peronno: une québécoise et un breton, deux points de vue sur le monde mais une manière de faire un théâtre engagé et cinématographique, fondé sur la force évocatrice de l’objet. **Mise en scène / Scénographie et interprétation** : Maude Gareau et Gildwen Peronno / **Assistance à la création et Musique** : Olivier Monette-Milmore. C**ompagnonage et co-production** : Théâtre à la Coque, Hennebont / Soutien à la diffusion (pré-achats), **accueil en résidence** : Centre culturel Athéna, scène de territoire pour la marionnette et le théâtre d’objets, Auray / Théâtre de la Rubrique, Saguenay / Centre culturel Henri Lemieux, Lasalle; Maison de la Culture Côte des Neiges, Montréal. **Partenaires** : Conseil des Arts du Canada; Ministère de la Culture – DRAC Bretagne / Conseil des Arts et des Lettres du Québec /Région Bretagne /Golfe du Morbihan Vannes Agglo /Institu Français + Région Bretagne / Département du Morbihan / Conseil des Arts de Montréal

