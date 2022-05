CELLE QUI MARCHE LOIN Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CELLE QUI MARCHE LOIN Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 11 juillet 2022, Paris. Du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 13 juillet 2022 :

lundi, mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif B : 16€ / 13€ / 8€

Au xıxe siècle, dans une Amérique que les Français viennent de délaisser, que les Anglais défendent bec et ongles et que les peuples autochtones voient changer, pour le meilleur et pour le pire, vit Marie. À travers son histoire, ce spectacle rend hommage aux femmes oubliées de la grande Histoire qui ont construit l'Amérique. Avec leur théâtre d'objets, le duo de comédiens franco-québécois tricote des choses du passé, d'aujourd'hui et de demain…

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette
73 rue Mouffetard 75005 Paris

©Jean-Mickael Seminaro Celle qui marche loin

