Celle qui marchait la tête en bas

Celle qui marchait la tête en bas, 11 avril 2022



Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon.

