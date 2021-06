Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Celle qui marchait la tête en bas Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Celle qui marchait la tête en bas Pleumeur-Bodou, 30 juin 2021-30 juin 2021, Pleumeur-Bodou. Celle qui marchait la tête en bas 2021-06-30 11:00:00 – 2021-06-30 Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. contact@planetarium-bretagne.bzh +33 2 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.bzh/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou lieuville 48.78305#-3.52713