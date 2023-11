Visite guidée de la Tourbière du Longeyroux et rencontre avec le berger Celle Meymac, 18 juillet 2024, Meymac.

Meymac,Corrèze

Tourisme Haute-Corrèze vous propose une visite de la « Tourbière du Longeyroux »; site naturel remarquable incontournable pour appréhender l’atmosphère très particulière du Plateau de Millevaches. Pour la seconde année, durant la visite nous rencontrerons Fabrice, berger sur site, qui nous expliquera son métier, son élevage de brebis limousines.

Sur achat de billet obligatoire auprès de nos bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues) ou via internet

Prévoir des chaussures adaptées en fonction de la météo (à minima des chaussures de randonnée).

2024-07-18 fin : 2024-08-15 12:00:00. EUR.

Celle

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tourisme Haute-Corrèze invites you to visit the « Tourbière du Longeyroux », a remarkable natural site that’s a must if you want to experience the very special atmosphere of the Plateau de Millevaches. For the second year running, during the tour we’ll meet Fabrice, the on-site shepherd, who will explain his job and his breeding of Limousin ewes.

Tickets must be purchased from our tourist information offices (Meymac, Ussel, Neuvic and Bort les Orgues) or via the Internet

Please bring appropriate footwear (at least hiking boots), depending on the weather

Tourisme Haute-Corrèze le invita a visitar la « Tourbière du Longeyroux », un paraje natural excepcional que no debe perderse si desea vivir el ambiente tan especial del Plateau de Millevaches. Por segundo año consecutivo, conoceremos a Fabrice, el pastor del lugar, que nos explicará su oficio y su granja de ovejas de raza Limousin.

Las entradas deben adquirirse en nuestras oficinas de turismo (Meymac, Ussel, Neuvic y Bort les Orgues) o en línea

Lleve calzado adecuado en función de las condiciones meteorológicas (al menos botas de montaña)

Tourisme Haute-Corrèze bietet Ihnen einen Besuch des « Tourbière du Longeyroux » an, einer bemerkenswerten Naturstätte, die Sie unbedingt besuchen sollten, um die ganz besondere Atmosphäre des Plateau de Millevaches zu erleben. Zum zweiten Mal treffen wir während des Besuchs Fabrice, den Schäfer vor Ort, der uns seinen Beruf und seine Limousin-Schafzucht erklären wird.

Bei obligatorischem Ticketkauf in unseren Touristeninformationsbüros (Meymac, Ussel, Neuvic und Bort les Orgues) oder über das Internet

Je nach Wetter geeignete Schuhe mitbringen (mindestens Wanderschuhe)

Mise à jour le 2023-11-23 par Corrèze Tourisme