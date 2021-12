Celkilt + Soldat Louis + Guest Espace René Cassin | Bitche, 11 mars 2022, Bitche.

Celkilt + Soldat Louis + Guest

Espace René Cassin | Bitche, le vendredi 11 mars 2022 à 19:30

Produc-Son et l’Association Cassin présentent le **Festival Nuits Celtiques**. * **Celkilt** : En plus de 450 prestations scéniques survoltées, Celkilt est aujourd’hui largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale avec un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !! Equipés d’un violon, d’une batterie, d’une basse, d’une guitare et d’une cornemuse, ils incarnent toute l’énergie du rock et de la musique celtique : une musique festive, positive et énergique ! * **Soldat Louis** : 30 années de carrière, sans jamais quitter la scène, Soldat Louis est un de ces groupes sur lesquels l’oxydation n’a pas de prise, tombé dans le minium tout petit sans doute. Son public toujours aussi fidèle n’a jamais raté un rendez-vous, d’autant plus nombreux aujourd’hui, troisième génération oblige … Ce prochain spectacle fera la part belle aux chansons du nouvel album et bien sûr aux standards.

26,00 €

Festival Nuits Celtiques

Espace René Cassin | Bitche Rue Général Stuhl, 57230 Bitche Bitche Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T23:59:00